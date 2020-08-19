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استخدام مكائن خاصة لتعقيم سجّاد المسجد النبوي قبل إعادة فرشه في الساحات والتوسِعات

استخدام مكائن خاصة لتعقيم سجّاد المسجد النبوي قبل إعادة فرشه في الساحات والتوسِعات
http://almnatiq.net/?p=895470
المناطق - واس

أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف إعادة فرش سجّاد المسجد النبوي في التوسعات والساحات الخارجية مع استمرار التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التباعد بين المصلين.
وشملت الإجراءات المتخذة وفقاً لتوجيهات معالي الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السديس أخذ مسحات التواجد البكتيري للتأكد من مستوى وكفاءة تعقيم السجّاد قبل إعادة فرش 7 آلاف سجادة في المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية, إضافة إلى تعقيم أرضيات المسجد من خلال مكائن خاصة مزوّدة بمواد لتطهير الأرضيات وتعقيمها قبل فرش السجّاد, وتوزيع عبوات مياه زمزم والمياه الصحية للمصلين في رحاب المسجد النبوي مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

 

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