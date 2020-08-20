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انطلاق منافسات “سباق المفاريد 2020” بدعم من الاتحاد السعودي للهجن على 7 ميادين بالمملكة

انطلاق منافسات “سباق المفاريد 2020” بدعم من الاتحاد السعودي للهجن على 7 ميادين بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=895475
المناطق - واس

انطلقت صباح اليوم منافسات سباق المفاريد 2020، التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن بنهاية شهر يوليو الماضي على 7 ميادين هي الطائف، تبوك، الرياض، السيح، نجران، حائل وينبع.
وأوضح اتحاد الهجن أن سباق المفاريد سيقام في كل موسم رياضي، إذ يأتي الإعلان عنها ضمن إستراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن في المملكة.
وسيكون مجموع أشواط السباق 340 شوطاً بجوائز تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، تقام على مدار يومين بواقع 170 شوطاً لكل يوم، بالإضافة إلى جائزتين ماليتين ودرع لأفضل توقيت عن كل ميدان لفئتي المفاريد بكار والمفاريد قعدان.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن في شهر يوليو الماضي أنظمته ولوائحه الجديدة التي بدأ بتطبيقها، حيث يعد سباق المفاريد 2020 أول سباق تطبق من خلاله الأنظمة واللوائح، بالإضافة لإقراره البرنامج الزمني لسباقات الميادين في المملكة للموسم الرياضي 2020-2021، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 حتى 31 مارس 2021.

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