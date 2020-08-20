قناة المانية تربط التطبيع الإماراتي بنقل القاعدة العسكرية الأمريكية من قطر إلى الإمارات

المناطق - الرياض

قالت شبكة “دويتشه فيله” الألمانية في تقرير لها إن الإمارات تحاول منذ فترة إقناع واشنطن بنقل القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد بقطر إلى الإمارات، ونقلت عن خبراء أمريكيين تأكيدهم بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي يدعم هذه المحاولة.

وتابعت “وعلى الرغم من إشارة بعض الخبراء إلى عدم معرفة ما إذا كان تطبيع الإمارات مع إسرائيل جاء مقابل تحقيق هذا الطلب إلا أنهم قالوا إن الإمارات سيشعر أن الفرصة تزداد”.

ونقلت الشبكة عن الخبير العسكري الأمريكي “لورانس ويكرسون” قوله إن “بعض الشخصيات مثل جون هانا، مستشار الأمن القومي السابق لريتشارد تشيني، يحاولون تسويق هذه الفكرة لدى دوائر صنع القرار في واشنطن”.