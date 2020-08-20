غضب كويتي بعد تسريب تسجيلات تزعم التجسس على حسابات المواطنين

أثار تسريب تسجيلات منسوبة لرجال أمن في الكويت، جدلًا واسعًا، اليوم الخميس، نظرًا لما تضمنته هذه التسجيلات من مزاعم حول قيام رجال الأمن، بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد، عبر مواقع التواصل.وأكد وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الخميس، أن “التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور”، مشددًا على أنه لن يقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.وقال الصالح، في تغريدة له على حسابه في” توتير“تعليقًا على الأمر:” وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلَّم نتيجته خلال 48 ساعة، بشأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات“.وتأتي هذه الاتهامات كذلك، تزامنًا مع تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تحاول تشويه سمعته، بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد، أثناء عمله الحالي في النيابة العامة، وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية، على حد قوله.وقال المحامي الدعيج ”إن تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة دأبت على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية“، نقلاً عن وسائل إعلام محلية.وكان من بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات، أنه تم التجسس عليهم، النائب عبد الكريم الكندري، والإعلامي والأكاديمي علي السند، وعدد من الكتاب والناشطين الآخرين.ونشر حساب عبر ”تويتر“ ما قال، إنه فيديو يظهر جلسة بين شخصين من المسؤولين الأمنيين، خلال الحديث عن مراقبة حسابات بعض الشخصيات في الكويت، ونشر مقطعين لتلك الجلسة.