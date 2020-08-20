إيران تستولى على سفينة صيد إماراتية في مياه الخليج العربي وتعتقل طاقمها

إيران - يوسف المطيري

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، الاستيلاء على سفينة صيد إماراتية واحتجاز طاقمها بسبب ما أسمته بـ“الإتجار غير المشروع في المياه الإقليمية الإيرانية”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن “خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي 17 أغسطس سفينة صيد إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل كافة أفراد طاقمها وهي الآن في طور إتمام المراحل القانونية”.

وجاء في بيان للخارجية الإيراني أن “إيران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك”.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، بداية هذا الأسبوع، القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبوظبي، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل، بأنه “خطأ جسيم” من قبل الدولة الخليجية.