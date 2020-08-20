نائب أمير جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر .

واطلع سموه في بداية اللقاء على التقرير إنجازات الإدارة العامة لخدمات المياه لعام ٢٠٢٠ ، والخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً، إضافةً لما أنجزته شركة المياه فيما يتعلق برفع نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي، وخفض نسبة الفاقد في شبكة المياه، والاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً بما يحقق استدامة الموارد ودعم التنمية البيئية بالمنطقة .

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بما تقدمه الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة والجهود المبذولة لخدمة أهالي وزوار المنطقة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تحقيقا لرؤية المملكة 2030 .

من جهته, أعرب رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على استقباله وما استمع إليه من توجيهات، مؤكداً حرص الجميع على مضاعفة الجهود والعطاء وبذل كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة لخدمات المياه في المنطقة .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي .