ارتفاع أسعار الروبيان بسوق القطيف بسبب قلة المعروض

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ارتفعت أسعار الروبيان ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الجاري بالمقارنة مع القيمة السوقية في الأسبوع الفائت، بحيث وصل السعر الى 1100 ريال مقابل 850 ريالا للثلاجة ” 32 ” كغم.

وقال بائعون في سوق الأسماك المركزي بالقطيف أن أسباب الارتفاع بنسبة 30% تراجع المعروض بشكل متواصل بالقياس الى اجمالي الصيد في بداية انطلاقة موسم الروبيان مطلع أغسطس الجاري، مؤكدين، ان الطلب المتزايد على الروبيان يسهم في ارتفاع القيمة السوقية خلال المزاد العلني بالسوق المركزي.

وذكر منير التاريخ ” متعامل ” ان اجمالي الكميات خلال المزاد العلني بدأ في التناقص التدريجي، مما يحوي بموسم ” هزيل ” بالقياس الى الموسم الماضي، لافتا الى ان جائحة كورونا شكلت عنصرا أساسيا في انخفاض المعروض خلال الموسم الحالي، مضيفا، ان غالبية المراكب تعمل بـ 50% من الطاقة التشغيلية، نتيجة عدم قدرة العمالة على العودة من بلدانها نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، بالإضافة لذلك فان الجائحة ساهم في اخراج 50% من مراكب الصيد من الخدمة، جراء عدم وجود عمالة قادرة على تشغيلها.

وقال محمد المحيشي ” متعامل ” ان الطلب على الروبيان لا يقتصر على الأسواق المحلية، حيث يلاحظ تواجد شركات خليجية بشكل يومي لسحب كميات كبيرة من البلدان بهدف تصديرها الى بلدانها، مبينا، ان احدى الشركات الخليجية تعمد لشراء كميات كبيرة من الروبيان بشكل يومي نتيجة قرار حظر صيد الروبيان فيها منذ عامين، مضيفا، ان الاقبال الكبير يشكل احد العناصر الأساسية وراء الارتفاعات المتواصلة لاسعار الروبيان .

فيما توقع علي الظاهر ” متعامل ” استمرارية الارتفاعات في الأيام الماضية، نظرا لتوافر عناصر زيادة القيمة السوقية و القائمة على قلة المعروض و زيادة الطلب، مضيفا، ان الكميات المعروضة خلال الأسبوع الأول من موسم الروبيان تصل الى 500 – 700 ثلاجة في اليوم الواحد، فيما انخفضت الكمية الى 300 – 400 ثلاجة خلال الأسبوع الجاري، مشيرا الى ان الأسعار تتفاوت تبعا للاحجام، فالحجم الصغير قفز من 350 ريالا الى 500 ريال للثلاجة و الحجم الوسط ارتفع الى 750 ريالا مقابل 600 ريال للثلاجة و الحجم الكبير قفز الى 1100 ريال مقابل 850 ريالا للثلاجة.

وذكر خالد الدوسري ” صياد “، ان حصيلة المركب الواحد خلال الأيام الثلاثة الماضية تراجعت بالقياس الى كمية الصيد في بداية الموسم، لافتا الى ان حصيلة المركب الواحد لا تتجاوز 15 ثلاجة لمدة 2- 3 أيام من الإبحار في المصائد القريبة، فيما لا تتجاوز حصيلة صيد الطراد الواحد 2- 3 ثلاجات في اليوم، متطلعا ان تبدأ حصيلة الصيد في الارتفاع مع التوجه نحو المصائد البعيدة و الأكثر وفرة باسراب الروبيان.