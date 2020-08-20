أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لإعادة فتح الحدائق العامة

المناطق - المدينة المنورة

انهت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لإعادة فتح الحدائق والملاعب والمتنزهات وتهيئة جميع المرافق البلدية، واستكمال التجهيزات لاستقبال الزوار عصر اليوم الخميس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة انها قامت بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والاصحاح البيئي وفق الخطط التشغيلية والتي تشمل جميع الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وألعاب الأطفال. بالإضافة إلى تجهيز المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بالمرافق، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في مواقع الألعاب ودورات المياه والمواقع المخصصة للجلوس بين الزوار. وتخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرقابة هذه المرافق ومساعدة المواطنين والمقيمين، والتأكد من استخدام المرافق بالشكل الأمثل.

واهابت أمانة المدينة المنورة بالجميع بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحة وسلامة الجميع وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .