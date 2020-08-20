نائب أمير منطقة مكة يتسلّم تقريرًا عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج 1441هـ

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تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان تقريراً عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج 1441هــ، والذي سلّمه لسموه رئيس القطاع الغربي في الشركة المهندس عبدالسلام العمري.

وتضمّن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت أكثر من 180 ميجاوات، كما يحوي التقرير شرحاً عن المشاريع الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة و733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، ومحطة جهد عالي، وخطوط جهد عالي وتقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار ريال.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشاريع الجديدة للشركة في محافظات المنطقة والهادفة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية .