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مسؤول فلسطيني: تصريحات وزير خارجية السعودية تؤكد تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية

مسؤول فلسطيني: تصريحات وزير خارجية السعودية تؤكد تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية
http://almnatiq.net/?p=895544
المناطق-الرياض

عدّ عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، تصريحات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة للعرب والاقليم والعالم تؤكد فيها الالتزام بمبادرة السلام العربية، وأنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.
وأضاف الأحمد في تصريحات له، اليوم، أن رسالة السعودية بتصريحات وزير خارجيتها تؤكد أنها لن تخون العهد مع الشعب الفلسطيني ولن تطبع علاقاتها مع إسرائيل لأنها دولة مركزية على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية.
وبين أن المملكة العربية السعودية دولة مركزية، وهي رأس مجلس التعاون الخليجي وهي من اقترحت وصاغت مبادرة السلام العربية، وتؤكد على الدوام عدم التنازل عن مركزية القضية الفلسطينية.

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