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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة

أبرز المواد

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=895551
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.
وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الاوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة

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