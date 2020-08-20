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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة “الممارسات والتجارب العالمية بشأن دعم ضحايا الإرهاب”

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة “الممارسات والتجارب العالمية بشأن دعم ضحايا الإرهاب”

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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة “الممارسات والتجارب العالمية بشأن دعم ضحايا الإرهاب”

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة “الممارسات والتجارب العالمية بشأن دعم ضحايا الإرهاب”
http://almnatiq.net/?p=895557
المناطق - واس

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب -عبر الاتصال المرئي- اليوم, الندوة الشهرية الثامنة بعنوان “الممارسات والتجارب العالمية بشأن دعم ضحايا الإرهاب”, تضامناً مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.
وشارك في الندوة التي رأسها عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمملكة الدكتور هادي بن علي اليامي، وأستاذ العلوم الأمنية والعسكرية بجامعة ليستر في بريطانيا الدكتور تشارلز سوانسون, والدكتورة منى الأشقر جبور من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية في بيروت, وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثليّ الدول الأعضاء المعتمدين لدى التحالف ومنسوبيّ التحالف.
وتطرق الدكتور سوانسون في الندوة إلى الممارسات والتجارب العالمية التي بشأنها إعادة تأهيل ضحايا الإرهاب والناجين منه وإدماجهم في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخيري، كما أكدت الدكتورة منى جبور على تعزيز الممارسات والتجارب العالمية بشأن دعم ضحايا الإرهاب والناجين منه في إطار العدالة الجنائية.
وفي ختام الندوة أوضح اللواء المغيدي أن هذه الندوة تأتي في سياق العديد من المحاضرات وورش العمل والندوات التي يُقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف، التي تهدف الى بذل الجهود التنسيقية للحد من الأفكار المتطرفة ومحاربة الإرهاب، موجهاً شكره لجميع الأساتذة الذين شاركوا في الندوة على المعلومات القيمة التي عرضت.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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