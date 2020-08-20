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فوز طالب وطالبة من تعليم تبوك في مسابقات الوعي البيئي

فوز طالب وطالبة من تعليم تبوك في مسابقات الوعي البيئي
http://almnatiq.net/?p=895562
المناطق- تبوك- فايز السميري:

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الطالب يزيد أحمد الغامدي من مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لفوزه بالمركز الأول في مسابقة التصميم الإلكتروني والطالبة جوري عايض العنزي من الابتدائية ال44 لفوزها بالمركز السادس في مسابقة الفيلم البيئي.
كما ثمن مدير التعليم جهود فريق العمل المشرف على هذه المسابقات في مجال الوعي البيئي متمنيا للطالب والطالبة المزيد من النجاح والتوفيق.
وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم تبوك خالد الفقير أن ذلك يأتي ضمن خمسة مجالات تم إطلاقها في المسابقة بالتعاون بين الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لجميع الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة خلال الفترة : 8 / 6 إلى 18 / 7 / 1441 هـ، للإسهام في رفع الوعي البيئي وحل المشكلات البيئية.

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