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رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل سمو وزير الخارجية

رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل سمو وزير الخارجية

أبرز المواد

رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل سمو وزير الخارجية

رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل سمو وزير الخارجية
http://almnatiq.net/?p=895566
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا، بالعاصمة ريغا اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا الدولية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتيفا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.

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