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بدء التقديم في برامج التجسير بجامعة بيشة الأحد المقبل

بدء التقديم في برامج التجسير بجامعة بيشة الأحد المقبل

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بدء التقديم في برامج التجسير بجامعة بيشة الأحد المقبل

بدء التقديم في برامج التجسير بجامعة بيشة الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=895575
المناطق - بيشه

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي “التجسير” ‏لمواصلة درجة البكالوريوس للخريجين من كليات المجتمع للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-442هـ، اعتبارًا من يوم الأحد 4-1-1442هـ وحتى الخميس 8-1-1442هـ.
وأفادت العمادة أنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع بجامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة، يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة. مضيفة بأن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال (طلاب/طالبات) ونظم معلومات (طلاب/طالبات).

وأوضحت أن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بجامعة بيشة على الرابط: (registration.ub.edu.sa/bisha/init)، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب. مشيرة إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقاً للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص، كما لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول، يتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 بالمائة من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.

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