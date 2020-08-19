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24 وحدة سكنية أبهجت مستفيدي جمعية بر شرورة

24 وحدة سكنية أبهجت مستفيدي جمعية بر شرورة

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24 وحدة سكنية أبهجت مستفيدي جمعية بر شرورة

24 وحدة سكنية أبهجت مستفيدي جمعية بر شرورة
http://almnatiq.net/?p=895588
المناطق - شروره

﻿ضمن شراكاتها الاستراتيجية مع وزارة الإسكان ممثلا ببرنامج ( الإسكان التنموي ) سلمت مؤخراً جمعية بر شرورة 24 أسرة من الأسر المستحقة وحداتهم السكنية الجديدة ، الجدير بالذكر أن الجمعية سلمت مسبقا 14 وحدة سكنية ، ليبلغ عدد الاسر المستفيدة حتى الآن 38 أسرة .
وقد نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ : محمد بن عوض الصيعري ” بأن هذه الوحدات السكنية تمثل حرص حوكمتنا الرشيدة على توفير الإسكانات ذات الجودة العالية للمواطنين ، ونشكر وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي على هذا البرنامج النوعي الذي يحقق أمنيات كثير من المستفيدين ، سائلا الله أن يجعلها منازل خير وبركة عليهم ، ومستمرين بإذن الله في شركاتنا مع وزارة الإسكان لتنفيذ البرنامج على دفعات في محافظة شرورة ”
يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي”، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

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