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أمير تبوك يواسي جميل السحلي في وفاة شقيقه

أمير تبوك يواسي جميل السحلي في وفاة شقيقه

منطقة تبوك
“البحري” توقع اتفاقية بقيمة 410 ملايين دولار أمريكي لبناء 10 ناقلات كيماويات مع “هيونداي ميبو للأحواض الجافة”

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أمير تبوك يواسي جميل السحلي في وفاة شقيقه

أمير تبوك يواسي جميل السحلي في وفاة شقيقه
http://almnatiq.net/?p=895599
المناطق- تبوك- علي العميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, جميل بن عباس السحلي وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية سابقًا في وفاة شقيقه – رحمه الله ـ.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للسحلي ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدهم سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب جميل السحلي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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