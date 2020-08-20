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رئيس بلدية البدع يعتمد عدد من الترقيات والتكليفات

رئيس بلدية البدع يعتمد عدد من الترقيات والتكليفات
http://almnatiq.net/?p=895602

اصدر رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد خلال عام ١٤٤١هـ المنصرم بترقية عدد(٣٨)موظفا بالمراتب المختلفة ، وقد قدم الموظفين شكرهم وامتنانهم لسعادة امين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ورئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد باعتماد ترقيتهم والتي ستكون حافزا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء في العمل .
كما أصدر رئيس بلدية البدع ” السعيد ” خلال العام المنصرم ١٤٤١هـ عدد من التكليفات الإدارية بالبلدية وهي كما يلي :
١/ تكليف محمد بن سليم العميري مدير لإدارة الموارد البشرية.
٢/ تكليف طلال ابراهيم العطوي مدير لصحة البيئة.
٣/ تكليف خالد محمد المسعودي مديرا للأراضي.
٤/ تكليف بندر ابراهيم العطوي مدير للتخطيط
٥/ تكليف عبدالله نايف المطيري مساعد لمدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء.
٦/ تكليف سالم عياد المسعودي مدير للأمن والسلامة.
٧/ تكليف أحمد إبراهيم العطوي مساعدا لرئيس قسم الصيانة.
ويأتي ذلك ضمن تجديد الجهود المبذولة في تنظيم العمل والتعاون في الأعمال المكلفين بها مما ينعكس إيجابا على مصلحة العمل.

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