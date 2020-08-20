مدارس رفحاء تواصل تسليم المقررات الدراسية لأكثر من 18 ألف طالب وطالبة

المناطق - رفحاء

تواصل المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، وفق جداول زمنية محددة لتوزيع المقررات لكل صف دراسي لتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة ،مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442 هـ .

وأوضح مكتب التعليم برفحاء أن المدارس التابعه وعددها 111 مدرسة يدرس فيها 18.106 طلاب وطالبات، تواصل عملية تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وبين أن كل مدرسة تقوم بعملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية أعلن عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم المقررات الدراسية، مع التأكيد على الطلاب وأولياء أمورهم ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.