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التحالف يعترض ويدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وصاروخ بالستي على نجران

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التحالف يعترض ويدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وصاروخ بالستي على نجران

التحالف يعترض ويدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وصاروخ بالستي على نجران
http://almnatiq.net/?p=895622
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).

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