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الأهلي يكسب الهلال في قمة مواجهات “الجولة 26”

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الأهلي يكسب الهلال في قمة مواجهات “الجولة 26”

الأهلي يكسب الهلال في قمة مواجهات “الجولة 26”
http://almnatiq.net/?p=895626
المناطق - الرياض

تمكن الأهلي من التغلب على ضيفه الهلال في قمة مواجهات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، على معلب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وكان النجم السوري عمر السومة من افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
ودخل الهلال شوط المباراة الثاني بتركيز أكبر وفرض سيطرته حتى تمكن من أدرك هدف التعديل عن طريق البديل علي البليهي في الدقيقة 62، ليعود من جديد الأهلي في السيطرة والبحث عن هدف التقدم لينجح اللاعب عبدالفتاح عسيري من تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 73، ليخرج الأهلي بثلاث نقاط ثمينة للمحافظة على المركز الثالث.
هذه النتيجة رفعت رصيد الأهلي ليصبح 46 نقطة، وتوقف رصيد الهلال عند النقطة 60 في الصدارة، وتقلص الفارق بينه وبين الوصيف النصر إلى 6 نقاط.

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