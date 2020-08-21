مؤشرات الأسهم الأميركية يغلق على ارتفاع..وأسعار النفط تنخفض بنسبة 1%

المناطق - الرياض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، ارتفاعاً اليوم عند إغلاق السوق، بعد بيانات إيجابية حول ارتفاع معدل طلبات الإعانة الأميركية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.17 بالمئة ليغلق على 27740.17 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 0.32 بالمئة مسجلا 3385.56 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.06 بالمئة إلى 11264.95 نقطة.

في حين سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بنسبة واحد بالمئة، عقب ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، في إشارة إلى تعافِ الاقتصاد.

وانخفض خام برنت 47 سنتا بما يعادل واحداً بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 44.90 دولار للبرميل.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر على تراجع 35 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 42.58 دولار للبرميل.

كما انخفض عقد غرب تكساس تسليم أكتوبر الأنشط 29 سنتاً أو 0.7 بالمئة ليسجل 42.82 دولار.