احدث الأخبار

تكليف عهود الفارس مشرفاً على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
أبرز المواد
 الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما
أبرز المواد
 “مدني الشرقية”: إخماد حريق نشب في مستودعات تحوي ألعاب أطفال
أبرز المواد
 منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 15 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)
أبرز المواد
 مؤشرات الأسهم الأميركية يغلق على ارتفاع..وأسعار النفط تنخفض بنسبة 1%
أبرز المواد
 الأهلي يكسب الهلال في قمة مواجهات “الجولة 26”
أبرز المواد
 الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءاً من فجر الأحد 30 أغسطس
أبرز المواد
 التحالف يعترض ويدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وصاروخ بالستي على نجران
أبرز المواد
 النائب العام يصدر قراراً بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أبرز المواد
 مدارس رفحاء تواصل تسليم المقررات الدراسية لأكثر من 18 ألف طالب وطالبة
منطقة الحدود الشمالية
 تعليم الحدود الشمالية يبدأ توزيع المقررات الدراسية على 75 ألف طالب وطالبة في600 مدرسة بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء يجمعون على العمل المشترك لضمان تعزيز سلامة وتوفر الغذاء في ظل ” كورونا”
أبرز المواد
تكليف عهود الفارس مشرفاً على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

تكليف عهود الفارس مشرفاً على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

أبرز المواد
الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما

الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما

أبرز المواد
“مدني الشرقية”: إخماد حريق نشب في مستودعات تحوي ألعاب أطفال

“مدني الشرقية”: إخماد حريق نشب في مستودعات تحوي ألعاب أطفال

أبرز المواد
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 15 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 15 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)

أبرز المواد

“مدني الشرقية”: إخماد حريق نشب في مستودعات تحوي ألعاب أطفال

“مدني الشرقية”: إخماد حريق نشب في مستودعات تحوي ألعاب أطفال
http://almnatiq.net/?p=895635
المناطق - الدمام

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنهم تلقوا بلاغاً عند الساعة (13:00) من مساء اليوم يفيد بنشوب حريق في ورش ومستودعات تحتوي على كماليات وألعاب أطفال (بصناعية الخضرية) حيث تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.
وبين المقدم الشهراني أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع، ومازالت عمليات التبريد قائمة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات – ولله الحمد – ، فيما تتابع إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادث.
وأشاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بجهود الجهات المشاركة بالموقع، ممثلة بشرطة المنطقة الشرقية، وإدارة دوريات الأمن، وإدارة المرور، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

روابط ذات صلة

تكليف عهود الفارس مشرفاً على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

تكليف عهود الفارس مشرفاً على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما

الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 15 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 15 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*