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الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما

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الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما

الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما
http://almnatiq.net/?p=895638
المناطق - الأردن

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والإدارية في الاتحاد، ابتداءً من الجمعة، ولمدة 14 يوماً.
واستند الاتحاد في قراره إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ ومع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.
جاء القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد، في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من فريق الفيصلي بفيروس كورونا المستجد، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكافة زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوصات طبية عاجلة، وفق البروتوكول الصحي المتبع.

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