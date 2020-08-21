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شؤون الحرمين تنفي فتح الحرم القديم في المسجد النبوي

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شؤون الحرمين تنفي فتح الحرم القديم في المسجد النبوي

شؤون الحرمين تنفي فتح الحرم القديم في المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=895646

أكد المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، أن ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة، خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ وأن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

وأوضح العسيري أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، مؤكداً بأن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز .

وأشار العسيري إلى أن الزيارة لازالت معلقة، وأن وكالة شؤون المسجد النبوي وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، مؤكداً على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.

 

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