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تعليم طبرجل يعلن عن جاهزيته للعام الدراسي الجديد طبرجل

تعليم طبرجل يعلن عن جاهزيته للعام الدراسي الجديد طبرجل
http://almnatiq.net/?p=895648
المناطق_طبرجل

أوضح مدير مكتب التعليم في محافظة طبرجل عبدالرحمن بن صبيح الهملان، جاهزيتهم الكاملة للعام الدراسي الجديد 1442هـ بتجهيز جميع المدارس بأجهزة التقنية وشبكات الانترنت وقنوات التعليم، مشيرا إلى أنه سيقام الأسبوع القادم برنامج لتدريب المشرفين والمعلمين والمعلمات على طرق وأدوات وأساليب التعليم عن بعد،

وأضاف الهملان نعمل الآن على حصر الطلاب الذين لا يملكون أجهزة والبحث عن سبل التواصل وسيقوم المكتب بخطط لتوزيع وتقسيم بعض الطلاب على مراحل خلال أيام الأسبوع، لتعويض من لا يملكون أجهزة أو معرفة بالتعليم عن بعد

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