سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يفتتح المقر الجديد لبعثة المملكة

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افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفدرالية سامي بن جميل عبدالله اليوم، المقر الجديد لبعثة المملكة العربية السعودية في العاصمة أديس ابابا

وجرى الافتتاح بحضور جميع موظفي السفارة والملحقيات الفنية التابعة للبعثة