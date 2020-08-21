مليون معلومة صحية زائفة على «فيسبوك» في قمة جائحة «كوفيد – 19»

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أعلنت منظمة «أفاز» الأميركية المعنية بحقوق الإنسان أن أعداد تصفح الصفحات الإلكترونية التي تنشر مختلف الأخبار الصحية الزائفة على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصلت هذا العام وبنهاية شهر مايو (أيار)، نحو 3.8 مليار مرة… بينما وصلت أعداد مرات التصفح الشهرية إلى أعلى قمتها في شهر أبريل (نيسان) إذ بلغت نصف مليار مرة، وذلك تزامنا مع الارتفاع الحاد بالإصابات بفيروس «كورونا المستجد»

وحصل المحتوى الإعلامي لعشرة مواقع تبث الأخبار الصحية الزائفة على مشاهدات من قبل الزوار المتصفحين تزيد بمقدار 4 مرات على منصة «فيسبوك» مقارنة بعشرة مواقع أخرى تبث الأخبار الصحية الحقيقية، مثل منظمة الصحة العالمية أو مراكز مراقبة الأمراض واتقائها الأميركية

وإجمالا، وحسبما نقلت مجلة «تكنولوجي ريفيو» الأميركية فإن منظمة «أفآز» Avaaz دققت في 82 موقعا إلكترونيا تبث المعلومات الصحية الزائفة مثل الحملات المعادية للتطعيم باللقاحات، ومواقع تدعي تقديم علاجات كاذبة (بعضها قاتلة) لمرض «كوفيد – 19»، ومقالات تدعي أن أعداد ضحايا الفيروس مبالغ فيها

ومن حسن الحظ فإن أعداد ضحايا المعلومات الزائفة عن الفيروس لم تزد عن 800 شخص حول العالم، مع إدخال 5800 آخرين إلى المستشفيات بسببها وفقا لتقرير نشر الأسبوع الماضي في «مجلة «الطب الاستوائي الأميركية». ويذكر أن «فيسبوك» قد تعهدت أن تتدخل لرصد أي معلومات زائفة حول الفيروس، وردت على التقرير الجديد أنها وضعت علامات تحذيرية على 98 مليون معلومة زائفة حول الفيروس بين في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين. إلا أن منظمة «أفاز» تطالب المشرفين على المنصة الإلكترونية بإشعار مستخدميها بتلك المواقع الزائفة

أعلنت منظمة «أفاز» الأميركية المعنية بحقوق الإنسان أن أعداد تصفح الصفحات الإلكترونية التي تنشر مختلف الأخبار الصحية الزائفة على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصلت هذا العام وبنهاية شهر مايو (أيار)، نحو 3.8 مليار مرة… بينما وصلت أعداد مرات التصفح الشهرية إلى أعلى قمتها في شهر أبريل (نيسان) إذ بلغت نصف مليار مرة، وذلك تزامنا مع الارتفاع الحاد بالإصابات بفيروس «كورونا المستجد»

وحصل المحتوى الإعلامي لعشرة مواقع تبث الأخبار الصحية الزائفة على مشاهدات من قبل الزوار المتصفحين تزيد بمقدار 4 مرات على منصة «فيسبوك» مقارنة بعشرة مواقع أخرى تبث الأخبار الصحية الحقيقية، مثل منظمة الصحة العالمية أو مراكز مراقبة الأمراض واتقائها الأميركية

وإجمالا، وحسبما نقلت مجلة «تكنولوجي ريفيو» الأميركية فإن منظمة «أفآز» Avaaz دققت في 82 موقعا إلكترونيا تبث المعلومات الصحية الزائفة مثل الحملات المعادية للتطعيم باللقاحات، ومواقع تدعي تقديم علاجات كاذبة (بعضها قاتلة) لمرض «كوفيد – 19»، ومقالات تدعي أن أعداد ضحايا الفيروس مبالغ فيها

ومن حسن الحظ فإن أعداد ضحايا المعلومات الزائفة عن الفيروس لم تزد عن 800 شخص حول العالم، مع إدخال 5800 آخرين إلى المستشفيات بسببها وفقا لتقرير نشر الأسبوع الماضي في «مجلة «الطب الاستوائي الأميركية». ويذكر أن «فيسبوك» قد تعهدت أن تتدخل لرصد أي معلومات زائفة حول الفيروس، وردت على التقرير الجديد أنها وضعت علامات تحذيرية على 98 مليون معلومة زائفة حول الفيروس بين في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين. إلا أن منظمة «أفاز» تطالب المشرفين على المنصة الإلكترونية بإشعار مستخدميها بتلك المواقع الزائفة