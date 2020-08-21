احدث الأخبار

“بايدن سيكون أسوأ كابوس لكم”.. ترامب يهاجم منافسه في عقر داره عاجل
أبرز المواد
 مليون معلومة صحية زائفة على «فيسبوك» في قمة جائحة «كوفيد – 19»
أبرز المواد
 تعليق كافة نشاطات كرة القدم 14 يوما في الأردن بعد إصابات جماعية بكورونا
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يفتتح المقر الجديد لبعثة المملكة
أبرز المواد
 القبض على ستيف بانون مستشار ترامب السابق بتهمة الاحتيال
أبرز المواد
 تعليم طبرجل يعلن عن جاهزيته للعام الدراسي الجديد طبرجل
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تنفي فتح الحرم القديم في المسجد النبوي
أبرز المواد
 أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين لتعديات البحر الأحمر
أبرز المواد
 تكليف عهود الفارس مشرفاً على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
أبرز المواد
 الأردن تعلق كافة أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يوما
أبرز المواد
 “مدني الشرقية”: إخماد حريق نشب في مستودعات تحوي ألعاب أطفال
أبرز المواد
 منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 15 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)
أبرز المواد
“بايدن سيكون أسوأ كابوس لكم”.. ترامب يهاجم منافسه في عقر داره عاجل

“بايدن سيكون أسوأ كابوس لكم”.. ترامب يهاجم منافسه في عقر داره عاجل

أبرز المواد
مليون معلومة صحية زائفة على «فيسبوك» في قمة جائحة «كوفيد – 19»

مليون معلومة صحية زائفة على «فيسبوك» في قمة جائحة «كوفيد – 19»

أبرز المواد
تعليق كافة نشاطات كرة القدم 14 يوما في الأردن بعد إصابات جماعية بكورونا

تعليق كافة نشاطات كرة القدم 14 يوما في الأردن بعد إصابات جماعية بكورونا

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يفتتح المقر الجديد لبعثة المملكة

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يفتتح المقر الجديد لبعثة المملكة

أبرز المواد

“بايدن سيكون أسوأ كابوس لكم”.. ترامب يهاجم منافسه في عقر داره عاجل

“بايدن سيكون أسوأ كابوس لكم”.. ترامب يهاجم منافسه في عقر داره عاجل
http://almnatiq.net/?p=895655
المناطق_وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة منافسه في الانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن، محذرا من أن الأخير سيكون “أسوأ كابوس” للأمريكيين في حال فوزه بالانتخابات

وقال ترامب أمام مجموعة من مؤيديه في ولاية بنسلفانيا، حيث مسقط رأس جو بايدن، يوم الخميس، إن بايدن “ليس صديقا لبنسلفانيا، بل إنه كابوسكم الأسوأ”

وأضاف ترامب: “إذا أردتم رؤية حياتكم أثناء ولاية بايدن، ففكروا في أنقاض مينيابوليس التي يتصاعد الدخان فوقها، والفوضى العنيفة في بورتلاند، والشوارع الملطخة بالدماء في شيكاغو، وتخيلوا هذه العربدة وهي تدخل مدينتكم وكل مدينة في أمريكا”

وأشار ترامب من خلال هذا الكلام إلى الاضطرابات التي هزت الولايات المتحدة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا أواخر مايو الماضي، وإلى موقف الديمقراطيين من حملة “حياة السود مهمة” وتعامل بعض رؤساء البلديات الديمقراطيين مع أعمال العنف في مدنهم

كما شن ترامب هجوما كلاميا على المرشحة لمنصب نائب الرئيس ضمن فريق بايدن، كامالا هاريس، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

وجاءت زيارة ترامب لولاية بنسلفانيا قبل ساعات من خطاب متوقع لجو بايدن سيلقيه في الولاية ذاتها، ومن المرتقب أن يعلن فيه رسميا عن قبوله ترشيح الديمقراطيين له لخوض الانتخابات التي ستجري في نوفمبر المقبل

روابط ذات صلة

مليون معلومة صحية زائفة على «فيسبوك» في قمة جائحة «كوفيد – 19»

مليون معلومة صحية زائفة على «فيسبوك» في قمة جائحة «كوفيد – 19»
تعليق كافة نشاطات كرة القدم 14 يوما في الأردن بعد إصابات جماعية بكورونا

تعليق كافة نشاطات كرة القدم 14 يوما في الأردن بعد إصابات جماعية بكورونا
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يفتتح المقر الجديد لبعثة المملكة

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يفتتح المقر الجديد لبعثة المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*