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هطول أمطار رعدية بالطائف والباحة وعسير

هطول أمطار رعدية بالطائف والباحة وعسير
http://almnatiq.net/?p=895670
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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