وزير الصحة: تمديد التعليم عن بعد حال عدم توفر لقاح لعلاج كورونا

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا.

وأرجع الربيعة سبب انخفاض الإصابة بفيروس كوورنا المستجد “كوفيد19” في بداية الأزمة إلى إغلاق المدارس، وذلك في مقابلة مع الإعلامي خالد مدخلي وبرنامج “سؤال مباشر” الذي سيعرض على قناة “العربية” غدا الجمعة.

وسيوضح الوزير خلال اللقاء الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لإنشاء المستشفيات الميدانية مع بداية انتشار الفيروس، وكيف تعاملت مع العمالة المخالفة وانتشارها في الإحياء الشعبية.

وأعلنت وزارة التعليم آلية العام الدراسي الجديد، والتي تضمنت بدء التعليم عن بعد في الأسابيع السبعة الأولى على أن يتم تقييم الوضع مجددا بعد انقضاء تلك الفترة.