السعودية تنتصر لأصحاب الهمم.. 9 مزايا في المطارات

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يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة في السعودية منذ منتصف العام 2016 بمزايا متعددة في جميع المطارات الدولية والمحلية، وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني دليل سفر خاصاً للفئة الغالية يلزم شركات الطيران في جميع المطارات بخدمتهم والعناية بهم بشكل دقيق وفق الدليل بهدف توفير الدعم الكامل لهم وحماية حقوقهم في المطارات، وأتاحت نسخة صوتية خاصة من الدليل للمكفوفين للاستماع لحقوقهم.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني في دليل السفر الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة يلزم العاملين في المطارات والشركات العاملة بتعريف ذوي الاحتياجات بالإجراءات التوعوية، منها أهمية تقديم المستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة المعلومات كاملة عن الخدمات التي يحتاجها من شركة الطيران قبل السفر بوقت كاف، والإشعار المسبق لشركة الطيران قبل 48 ساعة لمن يرغب في الحصول على بعض الخدمات أو نوع خاص من المعدات، شريطة توفرها على الرحلة مثل توصيل جهاز التنفس الصناعي بمصدر تيار على الطائرة، أو أكسجين علاجي لاستخدامه بالطائرة.

وشددت الهيئة في دليل السفر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة على الحقوق والمميزات التي يتمتع بها المستفيدون في مطارات المملكة، مشيرة إلى أن جهاز المساعدة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لا يحتسب ضمن حد الأمتعة، وفي حالة عدم القدرة على تخزين الجهاز في مقصورة الركاب كأمتعة محمولة، يمكن تخزينه مع الأمتعة المشحونة دون تكلفة إضافية على المستفيد، كما يجب على شركة الطيران استلام جهاز المساعدة وإعادته بنفس الحالة التي تم استلامه بها. واشتمل دليل السفر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة على بعض الواجبات وإرشادات المساعدة التي يتوجب على المضيفين بالطائرة وموظفي شركات الطيران الالتزام بها وتقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ألزمت الهيئة الناقل الجوي بمراعاة احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة دون مقابل بما في ذلك (توفير الكراسي المتحركة، والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود للطائرة والنزول، وتوفير منصات المعاينة من قبل الناقل الجوي لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإجبار الناقل الجوي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداً في حالة فقدان البصر أو الصمم عن مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها أو تغييرها، كما يجب تقديم الرعاية الخاصة التي يحتاجها العميل أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها، إضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

كما اعتمدت الهيئة غرامة تصل إلى 25 ألف ريال إذا لم يراع الناقل أو مشغل المطارات أو مقدمو الخدمات الأرضية، احتياجات ذوي الشؤون الخاصة.

وفي حالة رفض إركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة فإن على الناقل الجوي تأمين أول رحلة مباشرة أو غير مباشرة مغادرة من المطار لجهة المقصد موافقة في موعدها للرحلة الأصلية. وفي حال عدم توفير الناقل الجوي الرحلة المناسبة للعميل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة، تعويض بما يعادل 200% من قيمة تذكرة السفر.