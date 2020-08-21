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مجلة صينية تنشر بحثًا عن برامج التثقيف السكري لفريق سعودي
http://almnatiq.net/?p=895687
المناطق_ فواز الرويلي


قام فريق بحثي سعودي يرأسه الاخصائي أول مفرح بن السحيل الرويلي من منسوبي صحة الجوف ، بإجراء بحثًا طبيًا بعنوان “تأثير برامج التثقيف السكري لمرضى السكري من النوع الثاني حديثي التشخيص في منطقة الجوف”؛ نشرته مجلة TraditionalMedicine” Research Non-Drug Therapy المهتمة بالأبحاث الطبية التقليدية للعلاج الغير دوائي ، ومقرها في العاصمة الصينية -بكين-  والتي من ضمنها أبحاث داء السكري 

.و ذكر الرويلي بأن الفريق تمكن من إجراء البحث عن طريق دعم “برنامج باحث” و الذي يهتم بدعم الكوادر الطبية المختصة، و تشرف عليه وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للتمريض.  

هذا و ثمّن الرويلي دعم و تشجيع زملائه في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف على رأسهم المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي ، ومؤكدًا في الوقت ذاته بأن مثل هذه الأبحاث سوف تساهم بنقلة نوعية في الطب ، و التقدم نحو مراحل جديدة و تحديات حقيقية تساعد في تطوّر العلاج و تقديم الخدمات الطبية المتقدمة للمستفيدين. 

الجدير بالذكر بأن الرويلي حاصل على درجة الماجستير في علوم التمريض “تخصص باطن جراحي” من جامعة دي مونت فورت في بريطانياعام2014م ، و درجة البكالوريوس الدولية لعلوم التمريض من جامعة صوفيا همت بالسويد عام2012م ، كما يعدّ من الكوادر الصحية المتميزة في صحة الجوف و يعمل حاليًا ضمن الطاقم الفني في مستشفى إرادة للصحة النفسية . 

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