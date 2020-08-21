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طائرات إسرائيلية تعاود قصف أهداف في قطاع غزة

طائرات إسرائيلية تعاود قصف أهداف في قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=895699
المناطق_وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية إن طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت ضربات جوية عنيفة على عدة مواقع بشمال قطاع غزة

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت متأخر، مساء الخميس، موقعا لحركة حماس، جنوب قطاع غزة

وفي بيال قال الجيش الإسرائيلي: “شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة أهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة.”

وأوضح أنه خلال الغارات تم استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لانشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترات أمنية ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة وسط مساع مصرية للحفاظ على التهدئة بين الجانبين

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