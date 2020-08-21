الذهب يرتفع مع تأثر الدولار سلبا بتوقعات قاتمة لاقتصاد أمريكا

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أثر سلبا على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب ما نشرت “رويترز”

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1947.83 دولار للأوقية (الأونصة). والذهب مرتفع 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1956.10 دولار

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني “تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات واستمرار التوتر الجيوسياسي مستمرون في دعم الذهب”

“نتوقع تداول الذهب بين 1920 و1980 دولارا في الأمد القريب” مضيفا أن عوامل مثل زيادة الإقبال على المخاطرة وإحراز تقدم في التوصل للقاح لفيروس كورونا قد تضغط على الطلب

وأدى ارتفاع في وول ستريت تغذيه أسهم التكنولوجيا إلى دفع الأسواق الآسيوية للصعود اليوم، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر

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