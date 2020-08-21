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بمتابعة واشراف محافظ دومة الجندل ممثلي فريق بدعمكم نتميز  ينفذ مبادرة بعنوان “لا عيب في المرض”

بمتابعة واشراف محافظ دومة الجندل ممثلي فريق بدعمكم نتميز  ينفذ مبادرة بعنوان “لا عيب في المرض”

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بمتابعة واشراف محافظ دومة الجندل ممثلي فريق بدعمكم نتميز  ينفذ مبادرة بعنوان “لا عيب في المرض”

بمتابعة واشراف محافظ دومة الجندل ممثلي فريق بدعمكم نتميز  ينفذ مبادرة بعنوان “لا عيب في المرض”
http://almnatiq.net/?p=895704
المناطق_الجوف

نفذ ممثلي فريق بدعمكم نتميز النسائي بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف مبادرة بعنوان “لا عيب في المرض” بمتابعة وإشراف من محافظ دومة الجندل  الدكتور طلال بن مشل التمياط يومي الثلاثاء والاربعاء  الموافق ٢٨-١٤٤١/١٢/٢٩ .
وتهدف المبادرة الى توعية المجتمع في المكافحة والوقاية من مرض كورونا المستجد وعدم مخالطة الناس وعدم الصمت عند الإصابة – لا قدر الله  –
وقد تم تنفيذ هذة المبادرة في عدد من المواقع النسائية بمحافظة دومة الجندل شملت السوق وسط المحافظة ، والممشى النسائي العام  وبحيرة دومة الجندل .
نفذ هذه المبادرة أعضاء الفريق النسائي بدومة الجندل بقيادة قائدة الفريق النسائي الأستاذة راضية الجدوع ومشاركة عضوات الفريق
الاستاذة خلود السبيلة و الأستاذة رهف السبيتي و الأستاذة رغد العرجان .
وفي نهاية المبادرة قدمت رئيسة الفريق النسائي شكرها لاعضاء الفريق و لسعادة المحافظ للمتابعة و الموافقة على المبادرة سائلين الله أن يرفع هذا البلاء عن وطننا الغالي.

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