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  بلدية القريات تنفذ 321 جولة رقابة صحية وترفع 2165 طناً من النفايات خلال لـ 7 ايام الماضية

  بلدية القريات تنفذ 321 جولة رقابة صحية وترفع 2165 طناً من النفايات خلال لـ 7 ايام الماضية

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  بلدية القريات تنفذ 321 جولة رقابة صحية وترفع 2165 طناً من النفايات خلال لـ 7 ايام الماضية

  بلدية القريات تنفذ 321 جولة رقابة صحية وترفع 2165 طناً من النفايات خلال لـ 7 ايام الماضية
http://almnatiq.net/?p=895718
المناطق_محمد الحسن

كشفت بلدية محافظة القريات عن إحصائيتها الأسبوعية ( خلال 7 ايام الماضية )  من أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المتنزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار .
وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية قامت بـ321 جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق وتحرير 19 مخالفة، ومصادرة 128 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدامي .
وبين أن البلدية قامت في مجال الإصحاح والبيئي والنظافة برفع 2165 طناً من النفايات وتطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات، وازالة 4175 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات .
مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات والبروتوكولات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في جميع الأنشطة ، مشدداً انه لن يكون هناك تهاون في جميع المخلفات المرصودة .
وتهيب بلدية محافظة القريات بالمواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940   .

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