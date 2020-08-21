خسائر الليرة التركية مستمرة .. و«المركزي» يقر: حالة الغموض في السوق كبيرة

المناطق - الرياض

خسرت الليرة التركية نحو 1 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، أمس، بعدما أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس عند 8.25 في المائة، ووصل سعر صرف الليرة إلى 7.351 ليرة لكل دولار.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع عند 8.25 في المائة للشهر الثالث.

وقال البنك، في بيان لشرح القرار، إن “التعافي الاقتصادي، الذي بدأ في مايو بعد بدء خطوات تدريجية نحو التعايش (مع فيروس كورونا)، يكتسب زخما”.

وأقر البنك بأن حالة الغموض في السوق “لا تزال كبيرة”، ولفت إلى أنه سيستخدم “جميع الأدوات المتاحة” لتحقيق الاستقرار المالي.

وكان المحللون يحثون البنك على رفع أسعار الفائدة بعد أن تعرضت الليرة لسقوط حر هذا الشهر، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 7.4 ليرة لكل دولار.