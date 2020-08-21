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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز بالرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز بالرياض
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http://almnatiq.net/?p=895729
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم مخالفين اثنين لأنظمة الصيد في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز الملكيتين في منطقة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالف الأول وبحوزته بندقية هوائية غير مرخصة و 22 طائرًا تم اصطيادها في محمية الملك خالد الملكية في الثمامة، كما ضُبط مخالفٌ آخر للصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية في شعيب الطيري، وبحوزته بندقيتان هوائيتان و531 طلقة و 12 طائرًا اصطادها، وقد تمت مصادرة البنادق الهوائية، وتحرير محضري ضبط مخالفتي صيد بحقهما.
وأهاب المتحدث المالكي بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق كل مخالف للأنظمة البيئية.

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