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الفيفا يهدد ترينيداد وتوباغو بالإيقاف

الفيفا يهدد ترينيداد وتوباغو بالإيقاف
http://almnatiq.net/?p=895734
المناطق - الرياض

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، ترينيداد وتوباغو بالإيقاف الدولي إذا أصرت على نقل نزاع بينهما إلى المحكمة العليا في البلاد وهو ما يتعارض مع لوائح الفيفا.

وثار خلاف بين اتحاد ترينيداد وتوباغو والفيفا في مارس الماضي بعد أن حل الأخير المجلس التنفيذي للاتحاد المحلي المتعثر ماليا.

وعارض وليام والاس رئيس اتحاد ترينيداد وتوباغو القرار في البداية ونقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية وهي الهيئة الوحيدة المعترف بها من الفيفا لفض المنازعات لكنه سحب الشكوى خشية محاباة المحكمة الرياضية للفيفا.

وقال الفيفا في بيان: “إصرار الإدارة السابقة لاتحاد ترينيداد وتوباغو على نقل القضية إلى محكمة محلية بدلا من حل النزاع عبر محكمة التحكيم الرياضية يهدد منظومة كرة القدم في البلاد ووضع ترينيداد وتوباغو على المستوى الدولي”.

وإذا أصر اتحاد ترينيداد وتوباغو على موقفه سيناقش مجلس الفيفا في اجتماعه الافتراضي يوم 18 سبتمبر إمكانية إيقاف الاتحاد المنتمي لمنطقة الكاريبي.

ومن المقرر أن تلعب ترينيداد وتوباغو المباراة الرسمية المقبلة أمام جيانا في الثامن من أكتوبر في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

 

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