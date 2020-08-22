احدث الأخبار

10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 %
أبرز المواد
 نزال جديد بين مايكروسوفت وسامسونغ.. من يفوز؟
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
أبرز المواد
 العراق.. انفجار في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار
أبرز المواد
 تعادلات وانتصارات في افتتاح الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أكثر من 4500 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول 14 إيرانيا بسبب مزاعم “انتهاكات” لحقوق الإنسان
أبرز المواد
 فيضانات السودان تخلف أكثر من 70 قتيلا
أبرز المواد
 منظمة الصحة تأمل بانتهاء أزمة كورونا في غضون عامين
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار
أبرز المواد
 الكل للبيع باستثناء 7.. رئيس برشلونة يحدد أسماء “الباقين”
أبرز المواد
 البحر الأحمر .. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في “حقل”
محليات
10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 %

10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 %

أبرز المواد
نزال جديد بين مايكروسوفت وسامسونغ.. من يفوز؟

نزال جديد بين مايكروسوفت وسامسونغ.. من يفوز؟

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

أبرز المواد
العراق.. انفجار في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار

العراق.. انفجار في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار

أبرز المواد

نزال جديد بين مايكروسوفت وسامسونغ.. من يفوز؟

نزال جديد بين مايكروسوفت وسامسونغ.. من يفوز؟
http://almnatiq.net/?p=895735
المناطق - الرياض

دخلت مايكروسوفت لسوق الهواتف القابلة للطي بقوة، بهاتفها الجديد “مايكروسوفت سيرفس دو”، الذي سيدخل في منافسة “شرسة” مع هاتف سامسونغ “غالاكسي زيد فولد 2″، على زعامة عرش الهواتف القابلة للطي.

ومع أن كلا الهاتفين يتميزان بنفس الفكرة، وهي الهاتف القابل للطي ذو الشاشة الكبيرة، إلا أنهما يختلفان كثيرا بالميزات وبطريقة العمل.

التصميم

بفضل الحواف الرفيعة حول شاشات العرض، يوفر هاتف “سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2” تصميمات أكثر إثارة للإعجاب وأكثر ابتكارا، لكن هاتف “مايكروسوفت سيرفس دو” لا يترك أي مسافة بين شاشتين أثناء طيه، ويمكن تدويره بزاوية 360 درجة وهو أرفع كثيرا من هاتف سامسونغ.

من ناحية أخرى، يمتلك هاتف مايكروسوفت إطار سميك جدا حول الشاشات، نظرا لنسبة العرض 4:3، هذا يجعله يبدو وكأنه هاتف قديم الشكل.

شاشة العرض

يأتي هاتف “مايكروسوفت سيرفس دو” بشاشتي عرض قريبتين من بعضهما البعض يمكن استخدامهما معا وتدويرهما بزاوية 360 درجة، بينما يتمتع هاتف “سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2” بشاشة فريدة قابلة للطي، بالإضافة إلى شاشة خارجية ثانوية لمن يرغب في استخدامه كهاتف عادي.

وتوفر شاشة سامسونغ القابلة للطي جودة عرض أفضل بفضل الدقة العالية للغاية، بفضل تقنية “HDR10 +”.

البرمجيات

ووفقا لموقع “غيزمو تشاينا”، يعتبر هاتف سامسونغ أكثر صلابة كجهاز، كما أنه يمتلك ذاكرة بمساحة 12 غيغا بايت، بينما لا تتجاوز مساحة هاتف مايكروسوفت 6 غيغا بايت.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالبرمجيات، فإن هاتف مايكروسوفت أكثر “منطقية”، وفقا للموقع، حيث يحتوي على برامج وتطبيقات محسّنة للاستفادة الكاملة من عامل الشكل، مما يجعله ذات فاعلية أكبر من هاتف سامسونغ.

كما يمكنك فتح التطبيقات جنبا إلى جنب، وقد تم تحسين الكثير منها لذلك، علاوة على ذلك، يدعم هاتف مايكروسوفت قلم “سيرفس بين”، بينما لا يدعم هاتف سامسونغ ميزة القلم.

الكاميرا

ينتصر هاتف “سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2” بوضوح في مقارنة الكاميرا، وفقا للموقع، بفضل كاميرا ثلاثية بجودة 12 ميغا بيكسل، مقارنة بكاميرا مايكروسوفت الـ11 ميغا بيكسل.

مع سامسونغ تحصل على مستشعر تليفوتوغرافي إضافي، ومستشعر فائق السرعة، بالإضافة إلى كاميرتين أماميتين بدقة 10 ميغا بيكسل.

البطارية

ستوفر بطارية 4500 ملي أمبير الموجودة في هاتف “سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2″عمرا أطول للبطارية من بطارية هاتف هاتف “مايكروسوفت سيرفس دو”، ببساطة لأن هاتف سامسونغ يتمتع بسعة أكبر.

وستطول مدة البطارية خاصة إذا كنت تستخدم فقط الشاشة الخارجية لسامسونغ، التي تأتي بدقة أقل ومعدل تحديث قياسي.

السعر

سيتم طرح هاتف “مايكروسوفت سيرفس دو” بسعر 1399 دولارا، بينما من المحتمل أن يكلف هاتف “سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2” أكثر من 2300 دولار.

 

روابط ذات صلة

10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 %

10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 %
الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
العراق.. انفجار في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار

العراق.. انفجار في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*