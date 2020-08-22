10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 %

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تراجعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم “شركات الوساطة” في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 9.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 10.7 مليار ريال مقارنة بالربع السابق له.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل التراجع الأول بعد فصلين من النمو، حيث بلغ حجمه بنهاية الربع الأول 11.76 مليار ريال وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام ونصف.

وتزامن نمو التسهيلات المتاحة في الوقت السابق “الربع الرابع 2019 والربع الأول من 2020” مع وجود اكتتاب أرامكو في الربع الرابع وكذلك اكتتاب مجموعة سليمان الحبيب في الربع الأول من العام الجاري.

إلى ذلك، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني نحو 6.52 مليار ريال وهي تعادل 61.1 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أقل عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 7.49 مليار ريال وشكلت 63.8 في المائة من المتاحة.

وتعد التمويلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني هي الأقل منذ الربع الثالث من عام 2019 أي ثلاثة فصول، وذلك بعد تراجعها للربع الثاني على التوالي.