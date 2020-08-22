“سناب شات” تطلق نظارة Spectacles 3 ذات المنظور ثلاثي الأبعاد

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شكلت الملحقات منذ ظهور الهواتف الذكية أمرا مهما لاستمرارية الهواتف وتطورها، وتعمل شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات على اتخاذ النهج ذاته وتوفير ملحقات خاصة بالشبكات والتطبيقات، حيث أعلنت شركة سناب إطلاق نظارةSpectacles 3، الإصدار الأحدث من نظارة Spectacles المزودة بكاميرتين عاليتي الدقة HD مع قدرات إبداعية للمستخدمين بأسلوب ثلاثي الأبعاد والتقاط الصور بعمق وأبعاد العين البشرية نفسها.

وتقدم الإمكانات الجديدة صورا ثلاثية الأبعاد وغنية بالتفاصيل لتتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، علاوة على إمكانية إضافة مجموعة متميزة من المؤثرات ثلاثية الأبعاد على تطبيق سناب شات، كما تمكن النظارة المستخدمين من التقاط صور ثلاثية الأبعاد وتحويلها بمؤثرات ثلاثية الأبعاد أيضا، ويتم نقل اللقطات إلى قسم الذكريات Memories في التطبيق لإضافة مزيد من الإضاءة والمناظر الطبيعية والمؤثرات الأخرى للمشهد بالكامل بعملية سحب بسيطة، كما يمكن نقل الصور إلى قسم صور الكاميرا Camera Roll بالصيغ الدائرية والأفقية والمربعة والواقع الافتراضي لحفظها وتعديلها ومشاركتها.

تأتي النظارة بتصميم متطور حيث إنها مزودة بإطار معدني صلب وخفيف الوزن مع عدسات دائرية وحمالات للأذنين مصنوعة من الألياف وقابلة للتعديل، وتتوافر بلونين هما، الكربوني والمعدني، وتعمل النظارة بالضغط على الزر لتشغيل تصوير الفيديو “لمدة 60 ثانية متواصلة” أو الضغط المستمر لالتقاط الصور الفوتوغرافية، وتدعم النظارة تصوير الفيديو بدقة عالية وبجودة صوتية متميزة بفضل مجموعة تضم أربعة ميكروفونات. كما تأتي النظارة مزودة بأضواء LED لتنبيه المحيطين بتشغيل وضعية التصوير، ويمكن للمستخدمين أيضا رؤية هذا الضوء.

ويمكن شحن نظارة Spectacles 3 باستخدام حقيبة الشحن المخصصة لها، التي بإمكانها شحنها لغاية أربع مرات، وتأتي مزودة بكيبل USB-C قياسي لشحن النظارة. وتضم قائمة الملحقات جهاز عرض ثلاثي الأبعاد لاستعادة الذكريات ومشاهدة الصور مجددا.