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بالفيديو.. حفرة “جهنمية” تبتلع 21 سيارة في ثوان

بالفيديو.. حفرة “جهنمية” تبتلع 21 سيارة في ثوان
http://almnatiq.net/?p=895740
المناطق - الرياض

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، أن حفرة عملاقة ابتلعت 21 سيارة، الأربعاء، بعد انهيار طريق بعد منتصف الليل في جنوب غرب البلاد.

تُظهر لقطات فيديو حصلت عليها قناة CCTV اللحظة التي سقطت فيها السيارات المتوقفة بالقرب من مركز تجاري في حفرة ضخمة عندما انهار الطريق أمام المبنى فجأة.

وتم رفع 15 مركبة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفق ما نقلت “رويترز”، بينما بدأ على الفور التحقيق في سبب الحادث.

وتعرضت مقاطعة سيتشوان، التي يتدفق من خلالها نهر اليانغتسي، إلى موجة جديدة من الأمطار الغزيرة، ورفعت سلطات الصين حالة الاستجابة الطارئة إلى الحد الأقصى، الثلاثاء.

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