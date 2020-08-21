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بكين بلا كورونا.. السلطات تسمح للسكان بالخروج دون كمامات

بكين بلا كورونا.. السلطات تسمح للسكان بالخروج دون كمامات
http://almnatiq.net/?p=895756
المناطق - الرياض

ألغت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين إلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، في تخفيف جديد للقواعد الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا الجديد بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوما.

ورغم تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في العاصمة الصينية اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضا.

وقالت شابة من بكين، تبلغ من العمر 24 عاما لرويترز “أعتقد أن باستطاعتي نزع الكمامة في أي وقت، لكن ينبغي أن أرى إن كان الآخرون سيقبلون ذلك. لأنني أخشى أن يفزع الناس إذا رأوني بدون كمامة”.

وهذه ثاني مرة تخفف فيها السلطات الصحية في بكين قواعد وضع الكمامة في العاصمة، التي عادت إلى حد كبير إلى الحالة الطبيعية بعد جولتين من إجراءات العزل العام.

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