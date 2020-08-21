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بسبب الجائحة.. الفقر المدقع يتهدد 100 مليون إنسان

بسبب الجائحة.. الفقر المدقع يتهدد 100 مليون إنسان
http://almnatiq.net/?p=895760
المناطق - الرياض

يتهدد الفقر المدقع أكثر من 100 مليون شخص جديد في العالم وفقا لما ذكره رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الخميس، وذلك بزيادة بحدود 40 مليونا عن التقديرات السابقة.

فقد حذر ديفيد مالباس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من أنّ تداعيات فيروس كورونا الجديد تهدد بدفع 100 مليون شخص إضافي حول العالم إلى وهدة الفقر المدقع.

وقال مالباس إن تقديرات المؤسسة المالية الدولية تشير إلى أن ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدق، مضيفا أن “هذا العدد يمكن أن يزداد” إذا تفاقم الوباء أو طال أمده.

يشار إلى أن التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص، وفقا لفرانس برس.

وقال رئيس البنك الدولي إن هذا “يحتّم” على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيدا من الدول على إعادة هيكلة ديونها.

يذكر أن دول مجموعة العشرين كانت قد قررت، في أبريل الماضي، تعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرا، البالغ عددها 76 دولة، حتى نهاية العام 2020، بهدف مساعدتها على التصدي لتداعيات وباء كوفيد-19 الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

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