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بلدية غرب الدمام تغلق مطعما مخالفا

بلدية غرب الدمام تغلق مطعما مخالفا
http://almnatiq.net/?p=895769
الدمام - المناطق

ضبطت بلدية غرب الدمام مطعما مخالفا لمزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك تشغيل عماله لا يحملون الشهادات الصحية، فيما باشرت مع الجهات ذات العلاقة حريقين في منشأتين، وتتلف مواد غذائية تقدر بـ 317 كيلو خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية كثفت جولاتها المسائية على المنشآت الغذائية، وأغلقت مطعماً لمزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك تشغيل عماله لا يحملون الشهادات الصحية، إضافة الى عدد من المخالفات.

وأشار القحطاني الى أنه تم رصد مواد غذائية متمثلة بدواجن وخضروات يظهر عليها علامات التلف والفساد تقدر بـ 17 كيلو والتي تم على الفور اتلافها مع اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالف.

وأضاف المهندس فيصل القحطاني أن البلدية وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني باشرت حريقين في سوبر ماركت ومطعم واتلاف 300 كيلو من المواد الغذائية لتأثرها بالأدخنة المتصاعدة من الحريق.

وأكد المهندس القحطاني استمرار البلدية في مراقبة المحلات والمنشآت الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية عبر مركز 940

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