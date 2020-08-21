احدث الأخبار

3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري
منطقة القصيم
 إمام وخطيب المسجد النبوي : كونوا من أهل البصائر والإيمان , واتبعوا سبل ذوي الألباب والإحسان, فأولو الألباب هم أهل العقول المستقيمة, والفطر السليمة
منطقة المدينة المنورة
 إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين بتقوى الله في السر والعلن ابتغاء مرضاة الله عز وجل والبعد عن سخطه
أبرز المواد
 شرطة القصيم : إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالمنطقة
منطقة القصيم
 الكويت تسجل 502 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
أبرز المواد
 نفط برنت ينخفض بنسبة 0.71 %
أبرز المواد
 بلدية غرب الدمام تغلق مطعما مخالفا
المنطقة الشرقية
 وكلاء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: قرار استئناف الدراسة يعزز أهمية استمرار العملية التعليمية والعودة بحذر
المنطقة الشرقية
 بومبيو يتهم الأوروبيين بالانحياز إلى “آيات الله” الإيرانيين
أبرز المواد
 بسبب الجائحة.. الفقر المدقع يتهدد 100 مليون إنسان
أبرز المواد
 بكين بلا كورونا.. السلطات تسمح للسكان بالخروج دون كمامات
أبرز المواد
 الموارد البشرية تدعو المنشآت لـ “التقييم الذاتي” ورفع نسبة الامتثال لأنظمة العمل
أبرز المواد
3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري

3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري

منطقة القصيم
إمام وخطيب المسجد النبوي : كونوا من أهل البصائر والإيمان , واتبعوا سبل ذوي الألباب والإحسان, فأولو الألباب هم أهل العقول المستقيمة, والفطر السليمة

إمام وخطيب المسجد النبوي : كونوا من أهل البصائر والإيمان , واتبعوا سبل ذوي الألباب والإحسان, فأولو الألباب هم أهل العقول المستقيمة, والفطر السليمة

منطقة المدينة المنورة
إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين بتقوى الله في السر والعلن ابتغاء مرضاة الله عز وجل والبعد عن سخطه

إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين بتقوى الله في السر والعلن ابتغاء مرضاة الله عز وجل والبعد عن سخطه

أبرز المواد
شرطة القصيم : إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالمنطقة

شرطة القصيم : إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالمنطقة

منطقة القصيم

غزارة في الإنتاج وإقبال من المستهلكين والتجار ..

3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري

3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري
http://almnatiq.net/?p=895788
المناطق - بريدة

سجل مهرجان بريدة للتمور تدفق أعداد كبيرة من المركبات المحملة بأطنان من أنواع التمور المختلفة ، وإقبالاً كثيفاً من قبل التجار والمستهلكين ، وارتفاعاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق خلال أسبوعين من انطلاقة المهرجان ، حيث وردت للسوق 20225 مركبة محملة بنحو 3.020.439 عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 12081.756 طنًّاً من إنتاج أكثر من 30 مزرعة ، وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان .    

وحافظ السكري على صدارة التمور الواردة للسوق (تداولاً) من حيث طريقة العرض وعملية البيع والشراء بنحو 2.950.291 عبوة ، فيما جاء بالمرتبة الثانية البرحي بعدد 21.576 عبوة ، وبالمرتبة الثالثة الونانة بـ4431 عبوة ، والرشودية بالمرتبة الرابعة بـ3526 عبوة ، وحل بالمرتبة الخامسة الخلاص بـ2695 عبوة. 

فيما أخذت أسعار التمور منحى تصاعدياً تدريجياً خلال الأسبوع الثاني من بداية المهرجان نظير غزارة الإنتاج من كميات التمور المختلفة المتزامنة مع بداية الربع الثاني من موسم الحصاد والتي تسمى بـ “الخَرْفة الثانية” التي تمتاز بتصاعد وتنامي حالة الطلب وتوفر المعروض والجودة الملحوظة على التمور ، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة. 

وبين الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان ، أن السوق يعيش خلال الأسبوع الثاني من البداية الفعلية للمهرجان أفضل حالاته من حيث أنواع التمور وجودتها ووفرتها وخصوصاً السكري بمختلف أنواعه من المفتّل والجالكسي ، والتي تشكل النسبة الأعلى من المعروض من أنواع التمور في السوق بنسبة 97.63% وهو الأكثر وفرة والأعلى طلبًا من المتسوقين والتجار. 

يذكر أن مهرجان بريدة للتمور يُعد الأضخم والأشهر على مستوى العالم بمساحة تقدر بـ 380.000م مربع ويتسع لأكثر من 2200 مركبة ، يفد إليه تجار التمور من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة ، لشراء أكثر من 45 صنفاً من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم نظير جودتها ، والتي نسبة ما يباع منها داخل المهرجان 40% والباقي خارج أروقته وعبر الأون لاين والتطبيقات ، حتى أضحى تجمعاً اقتصادياً زراعياً موسمياً فريد من نوعه من حيث صفقات البيع التي تلامس الملياري ريال. 

روابط ذات صلة

شرطة القصيم : إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالمنطقة

شرطة القصيم : إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالمنطقة
أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية لعرض مبادرة مدينة الطاقة النظيفة 

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية لعرض مبادرة مدينة الطاقة النظيفة 
أمانة القصيم تدشن خدمة الاستعلام الفوري عبر “واتساب”

أمانة القصيم تدشن خدمة الاستعلام الفوري عبر “واتساب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*