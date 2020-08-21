3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري

وحافظ السكري على صدارة التمور الواردة للسوق (تداولاً) من حيث طريقة العرض وعملية البيع والشراء بنحو 2.950.291 عبوة ، فيما جاء بالمرتبة الثانية البرحي بعدد 21.576 عبوة ، وبالمرتبة الثالثة الونانة بـ4431 عبوة ، والرشودية بالمرتبة الرابعة بـ3526 عبوة ، وحل بالمرتبة الخامسة الخلاص بـ2695 عبوة.

فيما أخذت أسعار التمور منحى تصاعدياً تدريجياً خلال الأسبوع الثاني من بداية المهرجان نظير غزارة الإنتاج من كميات التمور المختلفة المتزامنة مع بداية الربع الثاني من موسم الحصاد والتي تسمى بـ “الخَرْفة الثانية” التي تمتاز بتصاعد وتنامي حالة الطلب وتوفر المعروض والجودة الملحوظة على التمور ، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة.

وبين الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان ، أن السوق يعيش خلال الأسبوع الثاني من البداية الفعلية للمهرجان أفضل حالاته من حيث أنواع التمور وجودتها ووفرتها وخصوصاً السكري بمختلف أنواعه من المفتّل والجالكسي ، والتي تشكل النسبة الأعلى من المعروض من أنواع التمور في السوق بنسبة 97.63% وهو الأكثر وفرة والأعلى طلبًا من المتسوقين والتجار.