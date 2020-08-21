مدير تعليم البكيرية يتفقد عدداً من مدارس الإدارة

تفقد سعادة مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح خلال جولته التفقدية صباح يوم أمس الخميس عدداً من مدارس الإدارة واطلع على آلية توزيع الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بحضور مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي ومشرف القيادة المدرسية الأستاذ عبدالرحمن بن منصور البراك.

من جهته أكد مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن الإدارة سخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لانطلاقة جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد عن بعد مع تطبيق كامل الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا لجميع الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس مشيراً إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية من خلال المتابعة الالكترونية والميدانية للمدارس للتأكد من الجاهزية التامة معرباً عن شكره وتقديره لقادة وقائدات المدارس على جهودهم المبذولة في المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتسليمهم الكتب المدرسية وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .