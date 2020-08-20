احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الغزواني
منطقة جازان
 الصحة : (1591) حالة تعافي جديدة وتسجيل (1213) حالة مؤكدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 مدير تعليم البكيرية يتفقد عدداً من مدارس الإدارة
منطقة القصيم
 3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري
منطقة القصيم
 إمام وخطيب المسجد النبوي : كونوا من أهل البصائر والإيمان , واتبعوا سبل ذوي الألباب والإحسان, فأولو الألباب هم أهل العقول المستقيمة, والفطر السليمة
منطقة المدينة المنورة
 إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين بتقوى الله في السر والعلن ابتغاء مرضاة الله عز وجل والبعد عن سخطه
أبرز المواد
 شرطة القصيم : إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالمنطقة
منطقة القصيم
 الكويت تسجل 502 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
أبرز المواد
 نفط برنت ينخفض بنسبة 0.71 %
أبرز المواد
 بلدية غرب الدمام تغلق مطعما مخالفا
المنطقة الشرقية
 وكلاء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: قرار استئناف الدراسة يعزز أهمية استمرار العملية التعليمية والعودة بحذر
المنطقة الشرقية
 بومبيو يتهم الأوروبيين بالانحياز إلى “آيات الله” الإيرانيين
أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الغزواني

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الغزواني

منطقة جازان
الصحة : (1591) حالة تعافي جديدة وتسجيل (1213) حالة مؤكدة خلال 24 ساعة

الصحة : (1591) حالة تعافي جديدة وتسجيل (1213) حالة مؤكدة خلال 24 ساعة

أبرز المواد
مدير تعليم البكيرية يتفقد عدداً من مدارس الإدارة

مدير تعليم البكيرية يتفقد عدداً من مدارس الإدارة

منطقة القصيم
3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري

3 ملايين عبوة بتمور بريدة خلال أسبوعين.. 97% للسكري

منطقة القصيم

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الغزواني

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الغزواني
http://almnatiq.net/?p=895805
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وذوي الجندي أول سلمان بن أحمد الغزواني ، أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية

نائب أمير جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية
مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول

مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول
أمير منطقة جازان يعزي أسرتي وذوي السفياني والحويفي

أمير منطقة جازان يعزي أسرتي وذوي السفياني والحويفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*